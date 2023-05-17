Власти Татарстана утвердили план адаптации к изменениям климата в республике

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план адаптации к изменениям климата на территории республики. Расходы, связанные с его реализацией, будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных региональным законом о бюджете.



Планом адаптации планируется достигнуть обеспечения экологического благополучия и улучшения экологической обстановки в Татарстане. Принятие мер необходимо для снижения потерь и использования выгод, связанных с наблюдаемыми и будущими изменениями климата, объяснили власти.

Для достижения указанной цели в республике планируется создать эффективную систему размещения, переработки и и утилизации отходов производства и потребления, разработать и запустить инструменты, стимулирующие предприятия и организации к внедрению экологически чистых технологий, благоустраивать территории. Среди задач также формирование ответственного отношения татарстанцев к природной среде.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В числе субъектов адаптации агропромышленный комплекс, лесоводство, строительство, элементы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, транспортировка и хранение. В списке также промышленность в части присутствия (наибольшей популярности) выгод этого вида деятельности в Татарстане.

Что касается агропромышленного комплекса, то в 2023—2026 годах из бюджета Татарстана планируется ежегодно выделять по 150 млн рублей на увеличение площадей полезащитных и противоэрозионных лесных насаждений, а также на увеличение площадей орошаемых земель за счет строительства новых и реконструкции существующих оросительных систем и сооружений для полива сельскохозяйственных культур в период вегетации.

В транспортном комплексе ежегодно планируется направлять 5,4 млрд рублей на использование новейших строительных материалов и технологий с целью повышения устойчивости дорожных покрытий к атмосферным воздействиям. По 20 млрд рублей каждый год хотят выделять на содержание внутренних водных судоходных путей и подходов к причалам общего пользования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В документе указано, что климатические риски практически равномерно распределены на всей территории республики. Отклонения от цикличных норм в регионе встречаются «из года в год». Однако наибольшие отдельные опасные явления, такие как запредельные морозы, испепеляющий зной и сильнейшие ураганы случаются не так часто.

С 2010 по 2021 год в Татарстане зафиксировали 214 опасных метеорологических явлений — в среднем около 18 случаев за год. В частности, зарегистрировано 32 факта заморозков, 14 — почвенной засухи, 12 — переувлажнении почвы.

Напомним, в 2022 году средняя годовая температура воздуха в Татарстане составила 5 градусов. Она превысила климатическую норму (1991—2020 гг.) на 0,6°С.



За весну 2023 года в столице Татарстана зарегистрировали восемь температурных рекордов. Последний из них зафиксировали 1 мая, когда воздух прогрелся до +30,8 градуса, обновив максимум, установленный в этот же день в 1920 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина