За год сумма штрафов для иноагентов выросла в 60 раз

В 2022 году иностранных агентов в России штрафовали почти втрое чаще, чем в 2021-м, а сумма штрафов выросла в 60 раз, до 228,6 млн рублей. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Минюста, представленный в Госдуму.

В прошлом году в реестр иностранных агентов было включено 188 человек против 108 в 2021-м. Основной прирост обеспечили физические и юридические лица, признанные СМИ-иноагентами: в этой категории список пополнился 167 фигурантами по сравнению с 94 новичками в позапрошлом году.

Отмечается, что рост связан с дискредитацией российской внутренней и внешней политики в связи с событиями на Украине.

Фото: flickr.com

При этом финансирование НКО-иноагентов в прошлом году серьезно снизилось. За прошлый год такие организации получили 687,1 млн рублей, а в 2021-м — около 1 млрд рублей. Такую динамику ведомство объясняет ликвидацией ряда организаций, включенных ранее в реестр иноагентов.

Минюст регулярно вносит в реестр иноагентов новые лица и организации. Большая их часть попадает в реестр за критику власти и спецоперации. Других вносят в список из-за пропаганды ЛГБТ-отношений. Впрочем, некоторые пытаются обжаловать этот статус через суд.

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Айрат Назипов