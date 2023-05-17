К середине XXI века летняя температура воздуха в Татарстане может повыситься на 3,5 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К 2050-м годам в Татарстане температуры воздуха в летний сезон могут вырасти на 2,5—3,5 градуса, а в зимний — на 3—5%. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в республике.

— Для сценария наиболее интенсивного увеличения выбросов парниковых газов аэрозолей к середине XXI века на территории республики возможно повышение температуры воздуха летнего сезона на 2,5—3,5°С. Суммы осадков могут уменьшиться на 5—25 процентов, зимой возможен рост температур воздуха на 3—5 процентов и увеличение суммы осадков на 10—30 процентов, — говорится в документе.

В нем также указано, что в среднем за 10 лет температура воздуха в Татарстане растет на 0,2 градуса. Зимой она повышается быстрее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На погоду в Татарстане, а также в центральной части России все чаще оказывают прямое влияние северо-атлантические циклоны. Они повышают среднюю температуру и приносят больше осадков, тогда как сухая атмосфера и низкие температуры формировались преимущественно сибирскими и полярными циклонами, которых становится все меньше, сказано в документе.

Кабмин Татарстана утвердил план адаптации к изменениям климата в республике 16 мая этого года. С его помощью планируется достигнуть экологического благополучия и улучшения экологической обстановки. В числе субъектов адаптации агропромышленный комплекс, лесоводство, строительство, элементы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, транспортировка и хранение, а также промышленность в части присутствия выгод этого вида деятельности в Татарстане.

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Татьяна Демина