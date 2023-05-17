Татьяна Голикова заявила о сохранении низкого уровня безработицы в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России безработица сохраняется на низком уровне в 3,5—3,6%. При этом на данный момент приоритетной задачей правительства является не сохранение таких данных, а обеспечение предприятий кадрами, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

— Да, Владимир Владимирович, и продолжает сохраняться на этом низком уровне, но наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами, поэтому вся наша работа сейчас нацелена на обеспечение предприятий кадрами, и все инструменты, которые возможны для мобильности трудовых ресурсов, для переподготовки, мы задействуем, соответствующие ресурсы у нас в бюджете есть, — ответила она на вопрос президента России Владимира Путина об уровне безработицы в стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале 2023 года безработица в России снизилась до 3,5% с зафиксированных в январе 3,6%, второй раз за год обновив исторический минимум. Ранее минимальное значение фиксировали в ноябре 2022 года, оно удерживалось в декабре того же года.

В апреле президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».

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Елизавета Пуншева