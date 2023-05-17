ФСБ задержала в 44 регионах России подпольных оружейников

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин (архив)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией выявила в 44 российских регионах 165 подпольных оружейников. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты, ПЗРК «Игла», противопехотные мины, гранаты и ракеты.

Кроме того, была прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера стало известно, что ФСБ разработала инструкцию, позволяющую силовикам проводить обыски в квартирах и домах без решения суда. В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сказано, что разрешение суда не потребуется в случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России».



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Айрат Назипов