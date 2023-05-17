Госсекретарь США не исключил возможности признания России спонсором терроризма

В США заявили о том, что не исключают вероятность включения России в список стран — спонсоров терроризма. Об этом рассказал государственной секретарь Америки Энтони Блинкен.



-Никогда не говори никогда», — сообщил Блинкен на слушаниях в Конгрессе США на вопрос сенаторов о том, планирует ли госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма.

Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат госдепу, но ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую к такому решению в отношении России. Однако в палату представителей осенью прошлого года внесли соответствующий законопроект, напоминает «РИА Новости».

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» 23 ноября. В поддержку выступили 494 депутата, проголосовали против или воздержались — 102. Документ содержит перечень обвинений в адрес России, не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.

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Илина Хакимова