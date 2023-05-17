ФНС делает третий заход на банкротство «дочки» «Татфлота»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

ФНС считает ООО «Торговый дом «Татфлот» отсутствующим должником

Как стало известно «Реальному времени», против «дочки» судоходной компании «Татфлот» — ООО «Торговый дом «Татфлот» — намерены возбудить производство по делу о банкротстве. С заявлением выступило Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану с оговоркой — о применении положений о несостоятельности отсутствующего должника.

Отметим, что это еще надо доказать — то есть предоставить следующие подтвержденные документально данные:

объем имущества юрлица заведомо не позволяет покрывать судебные расходы по делу о банкротстве;

отсутствуют операции по банковским счетам компании в течение последних 12 месяцев;

существуют иные признаки, свидетельствующие об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника.

Требования УФНС к торговому дому «Татфлот» составляют 5,4 млн рублей. Изначально иск налоговиков Арбитражный суд оставил без движения из-за недостатка нужных документов, позже их все же предоставили. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления Федеральной налоговой службы о признании дочерней структуры «Татфлота» банкротом назначили на 27 июня.

Отсутствие финансовых показателей и гендиректор из компании Зиганшина

Для ООО «Торговый дом «Татфлот» это третий банкротный иск, и все три подало Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану. Первый, на 6,1 млн рублей, поступил в августе 2021 года, через три месяца производство было прекращено — ФНС не представила доказательства наличия у должника имущества или денег, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедуры банкротства. Второй иск с требованиями на 5,2 млн рублей, поданный в апреле 2022-го, суд вернул налоговикам в связи с введением в России моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Стоить отметить и финансовые показатели, точнее, их отсутствие в 2020—2022 годах. В 2019 году выручка торгового дома составила 143,7 млн рублей, а убыток — 14,7 миллиона. До этого показатели были гораздо выше: в 2015—2019 годах выручка суммарно составила 3,1 млрд рублей (больше всего в 2015 и 2017 годах — 947,6 и 915,5 млн рублей соответственно), прибыль — 9,3 миллиона.

Основной вид деятельности компании — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Отметим, в 2016—2017 годах торговый дом поставлял песок и песчано-гравийную смесь казанским МУПам — среди них «Ритуал» и «Городское благоустройство». Также значится поставщиком инертных материалов на 2,7 миллиона для «Водоканала» из столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совладельцем ООО «Торговый дом «Татфлот» является АО «Татфлот». Директор обеих фирм Валерий Воронин также руководит ООО «Волжская буксирная компания», бенефициаром которой является глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.

Еще одна «дочка» АО «Татфлот» — АО «Судоходная компания «Татфлот», занимающееся перевозкой пассажиров по воде — тоже любит попадать под банкротные иски. С 2011 года в Арбитражный суд поступило восемь подобных заявлений. Однако пока компании удается урегулировать вопросы — все производства были прекращены или завершены. Подробнее об этом «Реальное время» писало в октябре прошлого года.

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Дарья Пинегина