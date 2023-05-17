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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

17:10, 17.05.2023
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней
Фото: wikimedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается на 60 дней, сообщает ТАСС.

Глава республики в связи с продлением зерновой сделки выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а еще генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу .

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что продление зерновой сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины. Он добавил, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Накануне в Кремле сообщили, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Отмечалось, что ряд вопросов по выполнению российской части по-прежнему остаются открытыми.

В апреле Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения условий. Ее срок заканчивается 18 мая.

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Маргарита Головатенко
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