Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается на 60 дней, сообщает ТАСС.
Глава республики в связи с продлением зерновой сделки выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а еще генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу .
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что продление зерновой сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины. Он добавил, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.
Накануне в Кремле сообщили, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Отмечалось, что ряд вопросов по выполнению российской части по-прежнему остаются открытыми.
В апреле Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения условий. Ее срок заканчивается 18 мая.
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