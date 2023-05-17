Михаил Мишустин заявил о росте реальных зарплат россиян на 3%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за 2022 год зарплаты россиян в реальном выражении увеличились на 3%. Об этом он рассказал на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

При этом в номинальном выражении зарплаты россиян увеличились на 13%, подчеркнул Мишустин.

Также премьер-министр сообщил, что инфляция составляет 2,3% в годовом выражении.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В прошлом месяце Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%. В 2024—2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%. Что касается реальных заработных плат, то прогнозируется, что в 2024—2025 годах они вырастут на 2,8%, в 2026 году — на 2,5%.



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Айрат Назипов