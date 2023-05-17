ФАС предложила распространить режим параллельного импорта на все товары

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Механизм параллельного импорта следует вводить для всех категорий товаров. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

— Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок, — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что при параллельном импорте речь идет исключительно о легально приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены.

Фото: fas.gov.ru

В начале этой недели глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка.



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Айрат Назипов