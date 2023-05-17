В Казани открыли выставку халяль-продукции Russia Halal Market

В агропромышленном парке «Казань» открылась выставка халяль-продукции Russia Halal Мarket. Она организована в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

На выставке побывал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он обратил внимание, что она проходит на территории агропромпарка «Казань» впервые. Локация выбрана в целях повышения доступности продукции для потребителей.

— Я считаю, что это очень удачное решение. Здесь участники смогут продемонстрировать и реализовать производимую по стандартам халяль мясную, молочную и овощную продукцию, кондитерские изделия, а также одежду и сувениры. Отрадно, что, помимо местных производителей, представлены и наши зарубежные партнеры, — приводит слова татарстанского лидера его пресс-служба.

Рустам Минниханов напомнил, что сегодня в России проживает свыше 20 млн мусульман. Практически во всех сферах экономики активно развивается халяль-индустрия. Например, в Татарстане насчитывается более 100 производителей продовольственных товаров по стандарту халяль, которые активно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, в выставке Russia Halal Market примут участие 400 экспонентов, в том числе из Ирана, Турции и Сенегала. Акцент сделан на производителей из Татарстана.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.



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Айрат Назипов