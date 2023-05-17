Wildberries рассматривает возможность строительства нового распределительного центра в Татарстане

Wildberries рассматривает возможность строительства нового распределительного центра в Пестречинском районе Татарстана. Крупный производственно-складской комплекс планируют возвести на площадке частного индустриального парка «М-7 Шали». Владелец маркетплейса Татьяна Бакальчук посетила площадку вместе с уполномоченным при раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощником раиса РТ Фаридом Абдулганиевым.



По итогам презентации Татьяна Бакальчук отметила удобное расположение индустриального парка «М-7 Шали» на пересечении двух федеральных трасс М-7 и М-12 — это позволит сократить время в пути до Москвы практически в два раза.

— У меня впечатление от проекта положительное, Wildberries заинтересован в таких объектах. Мы постараемся оперативно рассмотреть предложение и в самое ближайшее время дать свой ответ, — рассказала Бакальчук.

Она отметила, что это не первый проект, который компания делает в республике, поэтому Бакальчук доверяет экспертизе властей Татарстана:

— Для нас Татарстан — как путеводная звезда, потому что именно здесь мы в 2019 году построили свой первый распределительный центр за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Татарстанский проект послужил примером для других регионов, они увидели, что нам можно доверять: если мы говорим, что построим 100 тысяч кв. метров за полгода, значит, мы построим; если мы говорим, что здесь будет создано 5 тысяч рабочих мест, значит, они появятся. Если мы говорим, что зарплата будет выше, чем в среднем по региону, так и будет, — сказала Татьяна Бакальчук.

В апреле Бакальчук заявляла, что Wildberries планирует провести ребрендинг, сейчас ищет новую концепцию для логотипа и бренда. Команда ретейлера ощущает, что «бренд несколько устарел». Бакальчук хочет, чтобы бренд «считывался как дружелюбный и современный».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко