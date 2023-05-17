Одними из самых активных пользователей Telegram являются жители Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы стали одними из самых активных пользователей Telegram в 2023 году. Об этом информирует сайт TG Stat.

Если говорить о городах, то Казань занимает шестое место. В столице Татарстана живут 1,59% пользователей сервиса. Выше показатель только у Москвы (31,33%), Санкт-Петербурга (12,59%), Екатеринбурга (2,49%), Новосибирска (2,14%) и Краснодара (1,98%).

Среди российских регионов по этому показателю Татарстан занял 8-е место — 2,08%. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга лидерами рейтинга стали жители Московской области (4,34%), Краснодарского края (3,50%), Свердловской области (3,22%), Ростовской области (2,71%) и Новосибирской области (2,35%).

Фото: tgstat.ru (скриншот)

В феврале аналитики назвали самые популярные мессенджеры у жителей сел Татарстана. Аналитики выяснили, что за пределами городов абоненты большую часть времени проводят в WhatsApp — на него приходится 51% от общего трафика мессенджеров. Не меньшей популярностью пользуется Telegram. При этом звонить абоненты чаще предпочитают именно через WhatsApp.



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Айрат Назипов