Татарстан хочет развивать отношения с Палестиной в области культуры, науки и образования

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Хеврон (Палестина) Джибрином Ильясом Абедом Аль-Бакри, который примет участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Встреча состоялась в Доме правительства республики.

В ходе беседы Рустам Минниханов отметил, что есть возможности для развития связей с компаниями из Палестины в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним, IT и другие высокие технологии, медицина и фармацевтика, АПК и так далее. Также он предложил развивать связи в области культуры, науки, образования.

— Мы открыты для сотрудничества с провинцией Хеврон и Палестиной в целом, — отметил раис республики.

Фото: commons.wikimedia.org/Bilal Hoor

По словам Минниханова, Татарстан готов на своем уровне способствовать укреплению отношений между Россией и Палестиной.

Сегодня в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Перед встречей в расширенном формате Рустам Минниханов и Кохир Расулзода провели двусторонние переговоры. Они обсудили товарооборот Татарстана и Таджикистана, который в последние годы увеличивался и превысил $30 миллионов.



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Айрат Назипов