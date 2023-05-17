Наживался на СВО? Начотдела торговли Альметьевска задержан сотрудниками ФСБ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В превышении полномочий и аферах со сбором средств для мобилизованных подозревают 37-летнего чиновника исполкома Альметьевска Дамира Хабибуллина. На его личном счете сотрудники ФСБ нашли переводы от предпринимателей, полагавших, что их деньги пойдут на помощь мобилизованным участникам спецоперации. По данным «Реального времени», в числе обманутых — перевозчик, переработчик мяса и производитель кваса.



Накануне по материалам УФСБ по РТ сотрудники Следкома в Альметьевске возбудили уголовные дела аж по восьми эпизодам преступлений. Подозреваемый — один: начальник отдела торговли и потребительских услуг управления экономики, промышленности и торговли альметьевского райисполкома. Этот пост Дамир Хабибуллин занял 5 лет назад. На преступления, по версии силовиков, пошел в 2022-м.

За подозреваемым вечером пришли чекисты, ночь он провел в полицейском изоляторе. От сегодняшних следственных действий будет зависеть, о какой мере пресечения для фигуранта будет просить суд.

В деле — четыре эпизода мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и столько же эпизодов превышения должностных полномочий из корыстных интересов (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В региональном Управлении ФСБ подтвердили информацию о преследовании Хабибуллина. В Следкоме по РТ дело пока не комментируют.

По версии силовиков, чиновник связывался с коммерсантами района, заявлял о сборе средств на нужды мобилизованных участников СВО из Альметьевска и их семей, а затем давал свой личный банковский счет для перевода.

В материалах фигурируют суммы переводов до 50 тысяч рублей.

Число потерпевших может вырасти

По данным источников «Реального времени», самый ранний эпизод датирован маем прошлого года. Статус потерпевшего по нему получил индивидуальный предприниматель в сфере перевозок. В ФСБ и СК считают, что с этим бизнесменом связался начотдела торговли района и «озвучил незаконные требования на получение денег под надуманным предлогом — сбор средств для нужд мобилизованных из Альметьевска и Альметьевского района и их семей в сумме 25 тысяч рублей». В действительности же никаким сбором помощи участникам СВО Хабибуллин не занимался и полученный перевод использовал для собственных нужд, полагают силовики.

В августе 2022-го тот же перевозчик пожертвовал подозреваемому еще 20 тысяч рублей. А в октябре на ту же удочку попался владелец компании по производству мясной продукции. Правда, его «взнос» в 15 тысяч пока самый небольшой среди других потерпевших. Еще на 50 тысяч счет подозреваемого пополнил учредитель ряда альметьевских компаний, включая квасной заводик.

Фото: flickr.com

Правоохранители не исключают, что число обманутых может увеличиться. Расследование только началось.

У подозреваемого за плечами — служба в полиции

Дамир Хабибуллин родом из Альметьевска. Имеет два диплома ТИСБИ — как экономист и юрист. Работу начинал в качестве представителя компании «Сибирский берег» в 2005 году сначала в Казани, затем в Самаре. Затем 5 лет отслужил в полиции, но где и кем — в официальной биографии почему-то указывать не стал.

Из системы МВД в 2011-м ушел в «Автоградбанк» — специалистом по безопасности в секторе юридической работы, позже занимался защитой бизнеса, материальных ресурсов и экономической безопасности в ОАО «Алнас».

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

В 2015-м устроился начальником службы безопасности в ООО «Федеральная дисконтная система» в Альметьевске и в том же году занял пост замначальника отдела крупногабаритных и тяжеловесных грузов в филиале ГБУ «Безопасность дорожного движения». Но уже в 2016-м перешел на работу в исполком, где через год занял должность начальника отдела.

Ирина Плотникова