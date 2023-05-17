Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил «молебное пение по случаю поиска работы». Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В тексте утвержденной молитвы содержаться просьба к Богу дать обратившемуся благое и полезное дело, с помощью которого он может получить достойные плоды.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь, — гласит текст молитвы.

Напомним, безработица в России находится на историческом минимуме. В феврале 2023 года она снизилась до 3,5% с зафиксированных в январе 3,6%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина