В Казань прилетел премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
В столицу Татарстана прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В казанском аэропорту его встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.
Планируется, что Расулзода примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».
Также он намерен встретиться с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетить Технопарк им. Башира Рамеева.
По данным на конец апреля, участие в KazanForum подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России. В столицу Татарстану прибудут зарубежные министры и дипломаты.
Накануне представительную делегацию на предстоящий форум отправил Туркменистан.
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