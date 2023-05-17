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В Казань прилетел премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода

10:42, 17.05.2023
В Казань прилетел премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода
Фото: пресс-служба раиса Татарстана (архив)

В столицу Татарстана прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В казанском аэропорту его встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.

Планируется, что Расулзода примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

Также он намерен встретиться с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетить Технопарк им. Башира Рамеева.

Фото: commons.wikimedia.org

По данным на конец апреля, участие в KazanForum подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России. В столицу Татарстану прибудут зарубежные министры и дипломаты.

Накануне представительную делегацию на предстоящий форум отправил Туркменистан.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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