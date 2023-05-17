Рустам Минниханов: будем работать над тем, чтобы увеличить товарооборот с Таджикистаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Встреча прошла в казанском Кремле.
— Несмотря на то что наш товарооборот в последние годы увеличивался, превысив $30 миллионов, его объемы остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.
Он напомнил, что по итогам последнего визита в Таджикистан, который состоялся в марте, даны поручения министерствам и ведомствам, а также республиканским компаниям представить предложения по активизации татарстано-таджикистанского сотрудничества.
— Хочу передать вам слова приветствия от нашего президента Эмомали Рахмона. Уверен, форум даст нам новые возможности для сотрудничества. Мы со своей стороны сделаем все возможное для увеличения товарооборота, — ответил Расулзода.
Премьер-министр Таджикистана прилетел в Казань сегодня утром. Планируется, что Расулзода примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Еще он хочет посетить Технопарк им. Башира Рамеева.
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