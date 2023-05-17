В Казань прибыл заместитель генсека Организации исламского сотрудничества

В Казань прилетел заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ахмад Кавеса Сенгендо. Он примет участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

Зарубежный гость провел встречу с Рустамом Миннихановым. Раис Татарстана поблагодарил Сенгендо за визит и отметил, что у республики накоплен большой опыт сотрудничества с различными подразделениями ОИС. В их числе исламский банк развития, центр исламской истории, искусства и культуры «ИРСИКА», молодежный форум ОИС, Академия наук исламского мира и другие.

— На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом, — сказал татарстанский лидер, отметив большой потенциал торгово-экономического сотрудничества России со странами ОИС.

Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыл премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Его пригласили на соревнования «Игры Будущего», которые пройдут в Казани в следующем году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов