В Казани из-за проведения KazanForum ограничат работу сервисов проката электросамокатов и велосипедов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана во время проведения 18 и 19 мая Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» ограничат работу сервисов проката электросамокатов и велосипедов. Об этом предупреждает городской Комитет по транспорту.

На четверг и пятницу вводится запрет движения электросамокатов (кикшеринг) и велосипедов (велошеринг) в местах проведения мероприятий форума. Он также распространяется на их парковку.

Напомним, сезон электросамокатов в Казани стартовал 7 апреля. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go. Количество парковок для них в этом году увеличили на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

Зарегистрировалось на форум рекордное число участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина