Татарстан на подготовку к осенне-зимнему периоду в ЖКХ будет направлять 7 млрд в год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ежегодно в 2023—2025 годах на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в сфере ЖКХ в Татарстане будут направлять 7 млрд рублей. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в республике.

Подготовка к осенне-зимнему периоду вошла в число приоритетных адаптационных мероприятий в жилищно-коммунальной сфере. С помощью этого мероприятия татарские власти намерены повысить надежность системы коммунального теплоснабжения, своевременной и всесторонней подготовки, организации безаварийной работы систем в отопительный период и проведение его во взаимодействии министерств, ведомств, тепло-, топливо-, электро- и водоснабжающих организаций, а также потребителей.



Всего в приоритетных адаптационных мероприятиях в жилищно-коммунальной сфере три пункта. Кроме подготовки к осенне-зимнему периоду это формирование аварийно-технического запаса, на которое предусмотрено 256,3 млн рублей ежегодно, а также обеспечение источниками водоснабжения, на что предусмотрено 3,9 млрд рублей в год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана утвердил план адаптации к изменениям климата в республике 16 мая этого года. С его помощью планируется достигнуть экологического благополучия и улучшения экологической обстановки.

В числе субъектов адаптации агропромышленный комплекс, лесоводство, строительство, элементы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, транспортировка и хранение, а также промышленность в части присутствия выгод этого вида деятельности в Татарстане.



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Татьяна Демина