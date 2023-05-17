Рустам Минниханов предложил наращивать объемы торговли между Татарстаном и Бахрейном

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Бахрейн важным торгово-экономическим партнером в ближневосточном регионе. Такие слова он произнес на встрече с министром юстиции, исламских вопросов и благотворительных фондов страны Нуафом Бин Мохаммадом Аль-Мааудой, который прилетел в Казань для участия в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

— Мы придаем большое значение взаимодействию с Бахрейном. Лидеры наших стран поддерживают постоянный контакт. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений, — сказал татарстанский лидер на встрече.

Он заметил, что уровень товарооборота между Татарстаном и Бахрейном пока не отвечает имеющимся возможностям. Раис республики предложил активизировать работу по увеличению объемов двусторонней торговли, а также укреплять связи в научно-образовательной, культурной и туристической сферах.

Фото: tatarstan.ru (скриншот видео)

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. На него зарегистрировалось рекордное число участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов