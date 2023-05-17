В Татарстане утвердили численность и состав коллегии Госкомитета по туризму

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил численность и состав коллегии Государственного комитета республики по туризму. Ее возглавил председатель ведомства Сергей Иванов.

В коллегию Госкомитета Татарстана по туризму вошли 12 человек. Это заместитель председателя ведомства Айгуль Балахонцева, замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, помощник раиса республики Олеся Балтусова, ректор ПГУФКСиТ Рафис Бурганов, и.о. начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата кабмина региона Раушан Зарипов, депутаты Госдумы Татьяна Ларионова и Артем Прокофьев, глава АИР Татарстана Талия Минуллина, президент Ассоциации туристических агентств республики Рамиль Мифтахов, а также ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирязева и председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Госкомитет Татарстана по туризму — это исполнительный орган государственной власти республики межотраслевой компетенции. Он занимается управлением в сфере туризма, межотраслевым взаимодействием и согласованием действий с министерствами и ведомствами региона в целях развития туристской индустрии и гостеприимства.

С марта 2014 года Госкомитет Татарстана по туризму возглавляет Сергей Иванов. На сегодняшний день у него два заместителя — Айгуль Балахонцева и Гульнара Сафина.

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Татьяна Демина