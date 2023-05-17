За 11 лет в Татарстане зафиксировали 214 опасных метеорологических явлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 2010 по 2021 год в Татарстане, по данным УГМС республики, зарегистрировали 214 опасных метеорологических явлений, в среднем около 18 случаев в год. Такая информация содержится в плане адаптации к изменениям климата в регионе.



Число случаев опасных метеорологических явлений в Татарстане варьируется от 11, как, например, было в 2017 году, до 25, как в 2015 году. Чаще всего с 2010 по 2021 год наблюдались опасные агрометеорологические явления — 84, в том числе 32 факта заморозков, 14 — почвенной засухи, по 12 суховеев и переувлажнений почвы, восемь атмосферных засух, четыре выпревания, а также по одному раннему установлению снежного покрова и вымерзанию.

Вторыми по повторяемости в Татарстане стали опасные явления, связанные в ветром — 43 случая. На третьем месте опасные явления, обусловленные температурой воздуха, в том числе 13 фактов сильной жары, десять — аномально жаркой и девять аномально холодной погоды, а также четыре факта сильного мороза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В документе власти Татарстана выделили 2010 год, когда температуры воздуха достигали критериев «сильная жара» и «аномально жаркая погода». Так, 1 августа в Казани зарегистрировали +40 градусов, а в Буинске — 41,5°С. В тот год погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 1 295 тыс. га — ущерб от засухи оказался беспрецедентным.

— Подобная жаркая погода в течение столь длительного времени за весь период наблюдения на территории республики ранее не отмечалась. Жаркая погода сопровождалась также значительным дефицитом осадков: в среднем по Республике Татарстан за период с апреля по июль выпало около 55 мм осадков, или 25 процентов от нормы. Аналогов подобной засухи за весь период наблюдений не было, — сказано в документе.

Кабмин Татарстана утвердил план адаптации к изменениям климата в республике 16 мая этого года. С его помощью планируется достигнуть экологического благополучия и улучшения экологической обстановки.

В документе указано, что климатические риски практически равномерно распределены на всей территории республики. Отклонения от цикличных норм в регионе встречаются «из года в год». Однако наибольшие отдельные опасные явления, такие как запредельные морозы, испепеляющий зной и сильнейшие ураганы, случаются не так часто.



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Татьяна Демина