Генеральная прокуратура России примет участие в KazanForum

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральная прокуратура России примет участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Она направит в Казань свою делегацию, которую возглавит заместитель главы ведомства Петр Городов.

Он выступит на тематической сессии «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах Организации исламского сотрудничества» и примет участие в двусторонних встречах с делегациями генпрокуратур Азербайджана и Таджикистана, а также в других мероприятиях.

Генпрокуратура России откроет собственную интерактивную площадку в «Казань Экспо». Желающие смогут задать прокурорам вопросы, получить консультацию и подать письменное обращение, в том числе через интернет, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.



Зарегистрировалось на форум рекордное число участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов