Замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана назначен Алмаз Тугушев

Новым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана с 18 мая станет Алмаз Тугушев. Приказ об этом за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина подписан 17 мая. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе министерства.

Алмаз Тугушев уже работал в Минэкологии Татарстана с 2018 по 2020 год — был начальником отдела координации и планирования, потом руководил отделом госзаказа и конкурсных торгов. Три года — с марта 2020 по нынешний день — он был руководителем исполкома Апастовского района республики.

Теперь в Минэкологии Татарстана на позиции замминистра Алмаз Тугушев будет курировать вопросы недропользования.

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Людмила Губаева