«Аэрофлот» попросил внести около 100 изменений в салоны казанских самолетов Ту-214

«Аэрофлот» выступил с инициативой об изменении пассажирского салона самолета Ту-214, которые производят в Казани. По данным РБК, российская авиакомпания хочет внести 99 правок в проект.

Так, компания просила производителя увеличить объем багажных полок, установить на креслах бизнес-класса под спинкой опускающуюся подножку для пассажира, а в столиках — подставки для телефона, привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием и так далее.

Отмечается, что не все просьбы заказчика выполнимы, но согласование интерьера находится на финальной стадии.

Фото: tupolev.ru

Месяц назад раис Татарстана Рустам Минниханов назвал заказчиков самолетов Ту-214. Так, татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» планирует приобрести четыре машины. Также заключен договор на поставку 11 самолетов Ту-214 «Аэрофлоту».

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Айрат Назипов