Главу научного центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона «О противодействии коррупции»

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен со своей должности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, одним из оснований для увольнения Рината Максютова стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Приказ об увольнении Максютова подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая. Трудовой договор с директором «Вектора» будет расторгнут 18 мая.

Позднее в Роспотребнадзоре подтвердили его увольнение. Основанием для такого решения стало нарушение закона «О противодействии коррупции», подчеркнули в ведомстве.

Фото: ru.wikipedia.org

Входящий в структуру Роспотребнадзора ГНЦ «Вектор» основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. Там велась разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции, лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

В 2021 году Максютов заявлял, что научные организации Роспотребнадзора разработали тест, способный выявлять коронавирус и сразу же определять, омикрон-штаммом заразился человек или другим. По его словам, такие тест-системы разработаны дополнительно к остальным уже существующим. Системы способны выявить и определить все штаммы COVID-19.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов