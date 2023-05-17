На трассе Москва — Казань реализуют пилотный проект по развитию автомобильного туризма

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. Пилотный проект планируют реализовать по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, который включает в себя трассу М-12.

Согласно информации на сайте Кремля, концепция должна предусматривать «реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва — Казань)». В ней же поручено прописать условия развития сопутствующей инфраструктуры.

Разработкой концепции займется правительство России. Документ требуется подготовить до 15 июня 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в прошлом году Госкомитет по туризму Татарстана предложил компании «Автодор» стать заказчиком туристического приложения для трассы «Москва — Казань». По задумке ведомства, это должен быть конструктор путешествия, чтобы пользоваться им как навигатором по интересным местам, с полным описанием, контактами, информацией о бронировании отелей и т. д.



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Татьяна Демина