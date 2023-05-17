Татарстан предусмотрел по 20 млрд в год на содержание судоходных путей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2023—2025 годах на содержание внутренних водных судоходных путей и подходов к причалам общего пользования Татарстан будет выделять по 20 млрд рублей ежегодно. Об этом говорится в плане адаптации к изменениям климата в республике.

Содержание внутренних водных судоходных путей вошло в число приоритетных адаптационных мероприятий в транспортном комплексе. Деньги на проведение путевых работ, в том числе по устройству и содержанию подходов к причалам общего пользования в рамках дноочистительных работ, будут выделяться на основании распоряжения кабмина Татарстана из республиканского бюджета.

Всего в списке 5 адаптационных мероприятий в транспортном комплексе. Так, на использование новейших строительных материалов и технологий с целью повышения устойчивости дорожных покрытий к атмосферным воздействиям в 2023—2025 годах Татарстан из своего бюджета намерен выделять по 5,4 млрд рублей в год.



В списке мероприятий также проведение мероприятий по обеспечению сохранности дорожной одежды в весенний/летний период, мероприятия по защите дорожных сооружений от негативного воздействия паводковых вод, а также мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта на автодорогах и искусственных сооружениях.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план адаптации к изменениям климата в республике 16 мая этого года. С его помощью планируется достигнуть экологического благополучия и улучшения экологической обстановки.

В числе субъектов адаптации агропромышленный комплекс, лесоводство, строительство, элементы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, транспортировка и хранение, а также промышленность в части присутствия выгод этого вида деятельности в Татарстане.



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Татьяна Демина