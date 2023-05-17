В Госдуме предложили бесплатно обучать в вузах жен участников спецоперации

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками спецоперации. Инициатива была направлена на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, пишет RT.

В обращении Сухарев отметил, что в соответствии с законодательством дети участников спецоперации имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах определенной квоты. В то же время льготных условий обучения в высших учебных заведениях для лиц, состоящих в официальном браке с гражданами, принимающими участие в специальной военной операции, не предусмотрено, написал он.

Парламентарий заметил, что из-за того, что мужья находятся в зоне СВО, женщины вынуждены пересматривать свои планы. Из-за повышенной нагрузки им приходится больше времени уделять детям, а не заниматься обучением.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения. Детский омбудсмен республики считает, что многие женщины отказываются от материнства или откладывают его на более поздний срок из-за желания получить образование и построить карьеру до рождения ребенка. По ее мнению, детские комнаты помогут исправить ситуацию.



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Айрат Назипов