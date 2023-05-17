ЦИК России представил логотип Единого дня голосования 2023 года

Фото: ЦИК России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года. Его показали публике на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов.

— На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах, — прокомментировала Памфилова.

Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 регионах страны.

Фото: ЦИК России

Выборы президента России пройдут весной 2024 года. У действующего главы государства есть право баллотироваться на новый срок.



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Айрат Назипов