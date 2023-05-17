Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан заинтересован в расширении присутствия своих компаний в Таджикистане

В казанском Кремле в расширенном формате прошла встреча властей Татарстана с делегацией Таджикистана во главе с премьер-министром Кохиром Расулзодой. На ней обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе в сфере предпринимательства, образования и туризма.

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Среди приоритетных направлений сотрудничества — машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение, биотехнологии, информатизация, — заявил на встрече раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

В частности, республика хочет поставлять в Таджикистан вертолеты, медицинские товары, нефтехимическую продукцию, сельхозтехнику, нефтегазовое, компрессорное и холодильное оборудование, автошины, бытовую химию, продукты питания, в том числе халяль, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Рустам Минниханов также выразил заинтересованность в сотрудничестве в направлении технопарков.

На встрече он также обратил внимание, что развитию контактов между Татарстаном и Таджикистаном «способствует единая религия и духовно-культурные узы».



Фото: tatarstan.ru

Напомним, Кохир Расулзода прибыл в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Рустам Минниханов также пригласил его на соревнования «Игры Будущего», которые пройдут в Казани в следующем году.

Перед встречей в расширенном формате Рустам Минниханов и Кохир Расулзода провели двусторонние переговоры. Они обсудили товарооборот Татарстана и Таджикистана, который в последние годы увеличивался и превысил $30 миллионов.

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Татьяна Демина