В России прорабатывают вопрос прямого авиасообщения с Индонезией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Индонезия планируют возобновить прямое авиасообщение между странами, сейчас ведется работа в этом направлении, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Джакарте.



В диппредставительстве уточнили, что в настоящее время на Бали находится более 40 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан.

Как отметил источник издания в авиационной отрасли, в этом сезоне российские компании не планируют запускать прямые рейсы в Индонезию.

По данным посольства в Москве, в январе 2023 года страна приняла более 23 тыс. туристов из России, 21 тыс. — из США, еще 17 тыс. — из Великобритании. Больше всего приехавших было из Малайзии — 112 тыс., Австралии — 99 тыс., Сингапура — 96 тыс.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на выполнение чартерных полетов из России с 17 мая.



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Маргарита Головатенко