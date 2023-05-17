Максим Шаскольский: «Работа по проверке тарифов должна давать больший результат»

ФАС пригрозила изъятием необоснованной выручки у поставщиков коммунальных услуг при нарушениях в формировании тарифов

Свыше 3,58 млрд рублей необоснованных затрат в региональных тарифах на услуги ЖКХ исключила ФАС России во время контрольных проверок в 2022 году. Об этом сегодня утром заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский на итоговой коллегии в Москве с участием российского вице-премьера Андрея Белоусова. Кроме того, регулятор попробовал сдержать беспрецедентный рост стоимости цемента и стройматериалов, обязав крупных игроков уведомлять заранее о предстоящем повышении цен.

Как в восьми регионах «наварились» на 3,58 миллиарда

ФАС открыла охоту на зарвавшихся коммунальщиков, накручивающих счетчики гражданам при помощи установления завышенных тарифов на услуги ЖКХ. В восьми субъектах России комиссия обнаружила нарушения в виде включения в стоимость энергоресурсов необоснованных расходов поставщиков коммунальных услуг. За руку поймали 42 местные организации, чьи тарифы были утверждены региональными регуляторами. В результате из необходимой валовой выручки этих предприятий была исключена гигантская сумма в 3 млрд 580 млн рублей необоснованных затрат. Об этом доложил глава ФАС РФ Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства в Москве.

— В интересах потребителей продолжались проверки обоснованности тарифов. В прошлом году после снятия моратория ФАС РФ провела проверки в восьми субъектах России в отношении 42 регулируемых организаций. В результате исключены из необходимой валовой выручки (НВВ) необоснованно заложенные средства на общую сумму 3 млрд 580 млн рублей, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru

Глава ФАС считает выявленные масштабы завышения тарифов внушительными. «Кажется, это довольно внушительная цифра на фоне 28 тысяч регулируемых организаций и 5 трлн НВВ, — отметил он и заверил, что контрольные проверки будут продолжены: — Мы усиливаем работу в этом направлении». Глава ведомства надеется на лучший результат. «Работа по проверке тарифов должна давать больший результат, — обратился он к коллегам.

«Инфляция минус», или Принцип ФАС в тарифной политике

Необходимость усиления контроля спикер объяснил тем, что в прошлом году тарифы на услуги ЖКХ внепланово поднимались дважды в год. Но зато повышение на первую половину 2024 года «заморозили». «Изменившиеся подходы к индексации позволили не только заморозить их на 2023 год, но и на первую половину 2024 года, сохранив при этом принцип «инфляция минус», — отметил Шаскольский. Индексация тарифов ЖКХ будет проведена только в июле 2024 года, поэтому серьезных изменений тарифов до этого времени быть не должно, обещал еще президент страны.

Какие именно регионы были уличены в необоснованном превышении НВВ поставщиков услуг, не уточнялось. «Татарстана (Казань) среди них нет, его пока не проверяли», — сообщили «Реальному времени» в ФАС РФ. Вероятно, среди этих регионов — Ульяновская, Воронежская, Брянская, Новосибирская области и Красноярский край, откуда поступали жалобы на рост тарифов более чем на 10%.



«Изменившиеся подходы к индексации позволили не только заморозить их на 2023 год, но и на первую половину 2024 года», — отметил Шаскольский. Фото: fas.gov.ru

— Проблема, на мой взгляд, системная. Нам нужно посмотреть, как законодательно устранить любую возможность незаконного повышения тарифов. При этом органы исполнительной власти должны вести разъяснительную работу до повышения тарифов и получения гражданами платежек за ЖКУ с абсолютно новыми для них цифрами. В любом случае необоснованного роста не допустим, будем разбираться с каждым случаем, — отмечал в обращении к регулятору депутат Госдумы Александр Якубовский.

Регулятор попросит уведомлять о повышении цен

Тут же глава ФАС России сообщил о принятых мерах в отношении поставщиков строительных материалов и арматуры, которые подняли цены почти на 40%. В марте этого года депутаты Госдумы, в том числе и из Татарстана, направили обращение антимонопольщикам и в Минпромторг России с просьбой проверить обоснованность подорожания. На коллегии Максим Шаскольский сообщил, что были проведены антимонопольные расследования.

Фото: realnoevremya.ru

— В результате выявлены факты установления монопольно высоких цен горячекатаного проката, листового стекла, древесных материалов, газобетонных блоков. Производителям выданы предписания о необходимости обеспечения конкуренции и снижения цены. Четко сформирована позиция и по необходимости насыщения рынка строительных материалов по доступным для потребителя ценам, — сообщил он.

Так, поставщиков цемента обязали уведомлять перед повышением цен, чтобы ФАС могла провести аналитику и проверить обоснованность повышения стоимости.

Особое внимание — программе социальной газификации, которая стала бессрочной. С 1 марта 2023 года программа распространена на медицинские и образовательные организации. ФАС взялась контролировать требования по технологическому присоединению к газораспределительным сетям, а также вести мониторинг цен на газоиспользующее оборудование.