В Татарстане в 2023 году построят и модернизируют больше тысячи базовых станций

В 2023 году в Татарстане планируют построить 350 новых базовых станций. Еще 750 станций будут модернизированы. Как сообщает пресс-служба Минцифры республики, приоритет будет отдаваться населенным пунктам и территориям, в которых ожидается большой туристический поток, а также дачным массивам и жилым комплексам.

Речь идет о территориях общественных пространств и туристических местах, жилых комплексах, дачных поселках и садовых товариществах, а также деревнях, селах и городах Татарстана. В списке:

набережная озера Кабан, парк «Континент», лесопарк «Дубрава», Раифский Богородицкий монастырь, площадь Тукая, Казанский планетарий и территория астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, Национальная библиотека РТ, парк им. Карима Тинчурина, парк Молодоженов, футбольный стадион «Ак Барс Арена», Болгары, прогулочная зона по улице Сибгата Хакима, Камское Устье, вблизи Березовой Рощи — популярном месте празднования Сабантуя в Дербышках, Лебяжьи озера, СК «Олимпийский» (Мензелинск), городской стадион (Азнакаево), санатории «Ижевка» (с. Ижевка, Менделеевск), «Бакирово» (Лениногорский район), «Жемчужина» (Набережные Челны), база отдыха «Вишневый сад» (Нижнекамск), рыболовно-гостиничный комплекс в пгт Куйбышевский Затон.

«Царево Village», «Чистое небо», «Взлетный», жилой массив «Константиновка», жилой массив «Аметьево», жилой массив «Плодопитомник», микрорайон «Борисоглебское», «Салават купере», «Красное Яблоко», «Весна», «Видный», «Евразия» в Казани, Осиново (Зеленодольской район), ЖК «Крылатый» (Набережные Челны), микрорайон «Железнодорожников» (Нурлат), ЖК «Просторы» в Набережных Челнах. В Казанской агломерации улучшение мобильной сети затронуло поселки Нагорный, Большие Клыки, Офицеров, Столбище, Абу-Даби, жилые массивы Киндери, Сухая Река, Константиновка, Султан Ай, Званка, Большие Кабаны, Малые Кабаны, СНТ «Овощник — 1, 2, 3" (Казань).

СДТ «Надежда», СНТ «Здоровье», СНТ «Заречье-2», СНТ «50 лет Победы», «Автомобилист» и «Табигать», СНТ «Щурячий», СНТ КАПО № 4, 5, 11, 14, 15 в Авиастроительном районе Казани, СНТ «Химик-56», «Терминал», «Татпроект», «Нагорный», «Татлес», «Ветеринарный», «Горняк» в Советском районе Казани, садовые участки на территории поселка городского типа «Куйбышевский Затон», СНТ «Алтын-В», «Кама», «Дружба» в Набережных Челнах.

Нижнекамск, Агрыз, Зеленодольск, Альметьевск, деревни Азьмушкино, Кырныш и Авлаш (Тукаевский район), село Новошешминск, деревня Ивановское, села Уразла и Утяшки (Зеленодольский район), Верхняя Татарская Майна и Родники (Алексеевский район), Николашкино (Бавлинский район), Андреевка, Чирково, Ростовка и Ключи, Победа (Бугульминский район), Сарсаз-Багряж, Кармалка, Кара Елга, Шикмамаево (Заинский район), Сотово и Уразбахтино, Старая Чабья, Крещеная Ерыкса, Чаксы и Малые Кирмени (Мамадышский район), Вишневая Поляна, Бутаиха (Нурлатский район), села Белкино и Кобяково (Пестречинский район), Иванаево (Рыбно-Слободский район), Верхние Шитцы, Серда и Уют (Сабинский район), Большое Елово (Елабужский район), Булдырь, Татарский Толкиш и Нарат-Елга (Чистопольский район), Бута, Сабанче, Новое Суркино (Альметьевский район), Ивановка (Лениногорский район), Старый Кырлай, Верхний Азяк, Сердебаш, Старый Яваш (Арский район), Чувашское Черепаново, Кляшево (Тетюшский район), Байряки-Тамак (Ютазинский район), Кушкетбаш (Балтасинский район), Чекан (Азнакаевский район), Кильдеево (Верхнеуслонский район), Битлянгур, Туркаш (Кукморский район), Лагерка (Черемшанский район), Сарысаз-Такерман (Сармановский район), Новая Киреметь (Аксубаевский район), Смыловка (Нижнекамский район).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году на территории республики установили и модифицировали 830 базовых станций, из них в Казани — 370. Доступ к качественным услугам мобильной связи в прошлом году получили жители Куюков, Званки, Камыша Пестречинского района, Куйбышева Сармановского района, Бикляни, Суровки Тукаевского района, Старого Айвана Арского района, Старого Гришкина Менделеевского района и многих других.

Впрочем, в прошлом году хватало жалоб на плохое качество и отсутствие мобильной связи. Как писало «Реальное время» в декабре, на эту проблему в «Народный контроль» за 2022 год обратились порядка 160 татарстанцев.

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Айрат Назипов