Глава Минцифры России анонсировал запуск реестра военнообязанных к осеннему призыву

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России реестр военнообязанных, закон о котором приняли весной 2023 года, заработает к осеннему призыву. Об этом сообщил глава Минцифры страны Максут Шадаев.

— Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали, — цитирует министра «РИА Новости».

О том, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, Максут Шадаев говорил в прошлом месяце. Позже военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, закон о создании единого реестра военнообязанных президент России Владимир Путин подписал в середине апреля 2023 года. Документом установлено, что повестки призывникам будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Последняя считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».



После принятия закона в интернете начали появляться потенциально опасные домены и мошеннические telegram-каналы на тему создания онлайн-реестра военнообязанных. Они чаще всего переадресовывают на сайт рекламы услуг по освобождению от службы в армии.



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Татьяна Демина