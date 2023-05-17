Триумф УНИКСа: «Такие победы не забываются!»

Евгений Богачев и Ко завоевали титул, которого у нас еще не было

Казанский УНИКС впервые выиграл золото чемпионата России по баскетболу, одолев в финале «Локомотив-Кубань» из Краснодара с общим счетом в серии 4:1. Окончательная победа была достигнута на родной площадке, на глазах переполненного «Баскет-холла», и стала подарком к 25-летию президентства в УНИКСе Евгения Богачева. Подробнее — в авторской колонке корреспондента спортивной редакции «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

А начинали серию «за упокой»

Сомнений в итоговой победе УНИКСа практически не было уже к середине первой половины пятого матча. Казань рванула с места в карьер, уйдя на большой перерыв с двузначным преимуществом в счете — 58:37. Третья четверть внушила опасения, поскольку течение игры едва не пошло по сценарию предыдущей игры в Краснодаре, когда УНИКС уходил на большой перерыв с преимуществом в 16 очков, а победу завоевывал уже в овертайме. Так и тут «Локомотив-Кубань» забегал, «запопадал», отыграл девять очков, но, в отличие от четвертого матча финала, где чаша весов могла качнуться в любую сторону, вчера ситуация была под контролем. Трудно сказать, сыграл ли тут свою роль переполненный под завязку «Баскет-холл», который гнал Казань к первому чемпионству в истории, либо вера в успех была подкреплена тем, что в этом плей-офф УНИКС стал королем концовок, выигрывая даже те, которые складывались неблагоприятным образом. Но в заключительном матче Казань не стала нервировать своих болельщиков, как было, допустим, во второй игре финала, которая, возможно, и стала в итоге решающей, когда УНИКС уступал, казалось бы, безнадежно, а выиграл, как представлялось, сенсационно.

Когда годы спустя какой-нибудь спортивный историк или аналитик будет описывать венец этого сезона, не вдаваясь в его нюансы, то итоговый счет финальной серии ему может показаться впечатляющим — 4:1, однако надо понимать, что только первый матч, который уверенно выиграл «Локомотив-Кубань», и последняя игра серии, оставшаяся за Казанью, прошли почти без нервотрепки. Три остальных, как и решающая игра в полуфинале с питерским «Зенитом», — это апофеоз командной воли баскетболистов в зеленой форме. Но начиналась финальная серия, повторимся, с более чем уверенной победы Краснодара на гостевой площадке.

Пишем «Локомотив-Кубань», читаем «сборная России»

Пас под щит от Владислава Емченко, когда партнер остался один под кольцом... Это в концовке второго периода. Уверенная «треха» Антона Квитковских, блок-шот Андрея Мартюка и очередной трехочковый Захара Ведищева — и все это в течение одного временного отрезка, в концовке третьего периода... Уверенные штрафные в исполнении Александра Щербенева, после которых разрыв в счете стал угрожающим — 81:67, и наставник УНИКСа поменял македонца Ненада Дмитриевича на одного из немногих россиян команды Вячеслава Зайцева. Только уже далеко не такого молодого, как соперники.

Фото: unics.ru

Молодые россияне Краснодара не просто выходили на площадку для того, чтобы дать отдохнуть легионерам, они делали разницу, причем зачастую в ключевых моментах первого матча финала в Казани. Даже создатели киноленты «Движение вверх» убеждали зрителей, что для победы в «баскете» необходимы афроамериканцы, когда вставили в фильм, созданный по реальным событиям, сюжет, где будущие олимпийские чемпионы из СССР вдрызг проигрывают американцам в стритболе. А сейчас на площадке у «Локо-Кубань» зачастую билась за победу российская пятерка, составленная большей частью из воспитанников клуба. Если он сможет в будущем отбить финансовые атаки конкурентов, то родится в России команда-династия, поскольку очевидно — заграница нам не поможет в ближайшие несколько лет, в течение которых практически во всех игровых видах спорта ожидаются потери легионеров, и селекционеры будут гонять российских игроков из клуба в клуб. Может, поймут тогда клубные тренеры терзания наставников сборных России, как мужской, так, кстати, и женской, вынужденных искать игроков в нижних дивизионах.

Повторимся, что нынешний «Локомотив-Кубань» — это будущее российского баскетбола и его сборной, которая вернется на международную арену не ранее 2025 года, это исполнение мечты их земляка Сергея Галицкого, который хотел насытить состав «Краснодара» воспитанниками своей футбольной академии, но в баскетболе это удалось и количественно, и качественно.

Фундамент чемпионского УНИКСа

А победа УНИКСа — это мастерство его селекционеров, причем в очередной раз они умудряются найти сильное подкрепление в течение сезона — например, подписав из Самары Маркоса Найта на место получившего травму Энтони Брауна. Это сила тренерского штаба Велимира Перасовича, успешно работающего в Казани второй сезон, и практически с третьим составом. Можете убедиться в этом сами. В прошлом году начинали Джон Браун, Джаррелл Брэнтли, Тони Джекири, Айзея Канаан, О Джей Мэйо, Марко Списсу, Джон Холланд, которые успешно выступали на уровне Евролиги, но массово покинули Казань после начала СВО. Остался только хорват Марио Хезонья, вернулся со временем Лоренцо Браун, плюс были куплены под занавес сезона Джерон Джонсон, Уильям Мосли и Желько Шакич. И с этой, практически новой командой Перасович завоевал бронзу чемпионата страны. Чтобы, как оказалось, перед началом сезона снова потерять всех легионеров, а по ходу сезона еще и Энтони Брауна. Поскольку француз Луи Лабери, американцы Дерил Мэйкон, Джален Рейнольдс, Винс Хантер, приглашенный под занавес Маркос Найт плюс арендованный македонец Ненад Димитриевич — это и есть фундамент чемпионского состава, который, по сути, и выиграл золото.

Фото: unics.ru

Простые цифры финала. В первой игре россияне «Локомотива» набрали 40 очков, у нас было два от Георгия Жбанова. Во второй игре у «русского» Краснодара — 17 очков, у нас одно у Вячеслава Зайцева. Лучшим результатом для нас была третья игра — 17 против 35, почти половина от набранного россиянами «Локомотива». В четвертой игре снова два очка от Жбанова против 27, и вчера Зайцев и Жбанов на двоих набрали девять очков, те самые, которые разделили команды в итоге, — 98:89. Правда, у гостей было 31 «российское» очко.

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич за всю финальную серию набрал два балла, при этом проведя на площадке в общей сложности 37 минут и три секунды. У нас нет сомнений в его полезности, тем более что именно он затем держал в руках главный трофей Единой лиги ВТБ, но со стороны это напоминало картину, ранее увиденную либо в азербайджанском, либо в казахстанском мини-футболе, когда вся основа команды состояла из бразильцев, капитанил местный — он выходил на приветствие соперников перед матчем, обменивался вымпелами, рукопожатиями, участвовал в жеребьевке ворот... и садился на скамейку запасных, иногда не вставая с нее до конца игры.

Фото: unics.ru

Титулы, завоеванные чужими руками

Недавно с интересом прочел слова бывшего игрока УНИКСа Валентина Юрчика (кстати, это брат бывшего ватерполиста сборной России Виталия Юрчика). Уйти из УНИКСа его заставило подписание натурализованного американца Келли Маккарти: «По баскетбольным законам играть может только один натурализованный россиянин. Было понятно, что ставка будет сделана на Маккарти. Что мне оставалось? Сидеть и ждать не по мне. Титулы? Какую они имеют цену, если завоеваны чужими руками…»

«Титулы, завоеванные чужими руками...» Мысль любопытная, хотя сам Юрчик, увы, титулов особых и не достиг, уйдя из УНИКСа, зато наигрался вволю, в отличие от многих казанцев из чемпионского состава. К примеру, перед началом сезона УНИКС и Краснодар провели своеобразную рокировку, когда из Казани на юг отправился Дмитрий Узинский, а оттуда в столицу Татарстана переехал Станислав Ильницкий. И нынешний краснодарец Узинский отыграл все матчи финала, набрав по ходу 24 очка, а Ильницкий серьезно травмировался. И вот интересно, кто из них более счастлив по итогу: Узинский с серебряной медалью, в пропотевшей от пота майке или Ильницкий с золотом на шее и гипсом на ноге?

А ведь Ильницкий — один из самых «молодых» россиян УНИКСа, в свои 29 лет. Потому, что Вячеславу Зайцеву будет 34 года, и он успевает совмещать баскетбол с собственным гостиничным бизнесом. Ивану Лазареву — 32 года, и его гораздо уместнее было бы видеть на фиджитал-играх, поскольку он уже уходил из профи-баскетбола и полтора года работал в сфере киберспорта. Артему Забелину — 35 лет, Александру Разумову — 31 год, Михаилу Кулагину будет 29. В том числе и поэтому вчерашняя победа была нужнее УНИКСу, чей состав — это вариант «уходящей натуры», как с неусидчивыми легионерами, так и с возрастными россиянами.

Самый молодой в команде — 21-летний Сергей Полстянов, сын известного в прошлом футболиста из Крыма Сергея Полстянова, поигравшего за Камышин, Липецк, Смоленск, Тюмень, а осевшего в Волгограде, где и начал заниматься баскетболом его сын.

Поздравляем Богачева

В Казани тоже есть баскетболисты, которых воспитывали отцы, занимавшиеся футболом, Павел Антипов и Кирилл Горнаев, казанец с литовской фамилией Андрей Матеюнас, Дмитрий Незванкин, Владислав Трушкин — это, пожалуй, наиболее известные воспитанники казанского баскетбола. Они так или иначе задействованы в российском чемпионате или ближнем зарубежье. Тот же Горнаев в этом году стал бронзовым призером чемпионата Казахстана. Периодически кто-то из них играл за Казань. Которая, честно говоря, разделилась надвое во мнениях относительно итоговой победы УНИКСа.

Например, один из ветеранов казанского баскетбола Владислав Тюменев не может смотреть российский чемпионат в целом, будучи не в силах отследить круговорот американцев. Его можно понять: два Брауна в составе прошлого УНИКСа, третий Браун в актуальном ростере, Найт в Казани, Уайт в Краснодаре, Мосли и Мотли, сбежавшие из Казани и Краснодара по ходу прошлого сезона, их сотоварищи по бегству Карвер и Картер из Питера. Зачастую их фамилии и лица вымываются из памяти едва ли не с окончанием сезона, как бы легионеры ни блистали в моменте. И будет любопытно спросить спустя пять лет у любого из семи тысяч казанцев, заполнивших вчера чемпионский «Баскет-холл», вспомнят ли они кого-нибудь из чемпионского состава, за исключением македонца Ненада Дмитриевича. Мини-опыт, поставленный журналистом РВ над собой, показал, что из всего многообразия американских баскетболистов в России никого, кроме Джона Холдена и очередного Брауна, только по имени Маркус, вспомнить из десятилетия в начале века не удалось. Да и то потому, что Холден звездил в составе сборной России, а Браун выпил крови из УНИКСа еще в составе итальянского «Бенеттона», а уже потом — в составе ЦСКА в сезоне 2003 года, когда Казань в очередной раз подобралась к титулу чемпионов на расстояние вытянутой руки.

Фото: unics.ru

А мешал УНИКСу Сергей Кущенко, нынешний президент Единой лиги ВТБ, который во вчерашней Казани почему-то чувствовал себя по-хозяйски, стоя на чемпионской фотографии прямо в центре. Хотя должен был бы (по исторической справедливости) стоять «сбоку припеку»... Потому что американцев мне вспомнить не удалось, зато годы, когда Кущенко во главе «Урал-Грейта», а затем и ЦСКА уводил золото у Казани с помощью не только игроков его команд, но и судейского корпуса, с благословения тогдашнего президента федерации, — это из памяти не сотрешь. «Не забудем, не простим», Сергей Валентинович, ни вам, ни Сергею Чернову, ни Александру Горшкову в том числе и того, что один из идейных вдохновителей создания УНИКСа, баскетболист по жизни и ректор КГУ по должности Юрий Коноплев умер, так и не увидев победы родной команды в чемпионате России. Любопытно, конечно, узнать мнение о нынешней победе у его многолетних партнеров, которые и сейчас собираются на ветеранские «зарубы» в спортивном зале КГУ, рады ли они чемпионству «неограниченного американского контингента» в зеленых майках с буквами «УНИКС» на груди? Поскольку есть предположение, что это два УНИКСа, и тот, студенческий, российский, казанский, так и остался в спортзале университета.

У президента казанской команды Евгения Богачева было много побед в баскетболе. И два еврокубка, и Кубки России, особенно дорогой первый, 2003 года выпуска, с броском Игоря Заманского (чья дочь сейчас также играет в Казани, только в волейбол) в концовке поединка-«зарубы» с ЦСКА. Вот такие победы не забываются! Была личная победа, поскольку вслед за Евгением Богачевым, влюбившимся в баскетбол практически сразу, следом его полюбили и члены его семьи, и дочь Ольга Ахсанова, и сын Богдан. Евгений Борисович знает и помнит практически всех игроков своей команды, и «попивших у него крови», и даривших радость побед. Будь Богачевых несколько, нет сомнения, что и баскетбол бы у нас в республике развивался, как в нынешнем Краснодаре, но союзников в этом направлении у него было немного, а противников в плане победы в чемпионате хоть отбавляй. «Таков путь», Евгений Борисович, будь ты мандалорец, самурай или президент баскетбольного клуба... С победой Вас!

Единая Лига ВТБ. Финал. Матч №5.

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 98:89 (26:17, 32:20, 19:28, 21:24).



Джаудат Абдуллин