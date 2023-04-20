Итоги дня: окончание отопительного сезона, новый губернатор Красноярского края, взрыв ракеты Илона Маска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 20 апреля:
- Президент России Владимир Путин заявил, что мировая тенденция к многополярности будет только усиливаться. По его словам, те, кто воспрепятствуют этому процессу, столкнутся с дополнительными проблемами. Россия же, как считает глава государства, идет «своей дорогой».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в республике в 2022 году сохранился рекордный ввод жилья — более 3 млн квадратных метров. По его словам, дополнительный импульс жилищному строительству придаст опережающее финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Только в Казанской агломерации это позволит ввести к 2030 году дополнительно более 10 млн «квадратов», сообщил он.
- Сегодня состоялось 43-е заседание Госсовета Татарстана. Выступая на нем, премьер-министр республики Алексей Песошин заявил, что отменил бы электросамокаты с точки зрения безопасности. По его словам, ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности недостаточно и их эксплуатация должна производиться только в специально отведенных местах.
- Также Песошин рассказал, что в 2022 году в Татарстане объем инвестиций в основной капитал составил 888,6 млрд рублей. Он отметил, что в прошлом году республика, как и вся Россия, столкнулась с серьезными вызовами. Введенные Западом санкции все же значительно влияют на развитие экономики республики, подчеркнул он.
- Также премьер-министр Татарстана подписал постановление об изменении Плана организации розничных рынков на территории республики. Согласно документу, из него исключается универсальный рынок в Зеленодольске, расположенный по адресу: ул. Карла Маркса, 39. Данный объект переформатируют в торговый комплекс. Решение было принято мэром Зеленодольска Михаилом Афанасьевым. Подробности — в материале «Реального времени».
- Как сообщил Гидрометцентр Татарстана, в конце этой и начале следующей недели в республике прогнозируются дожди, но, несмотря на это, температура воздуха сможет подняться до +22 градусов. Так, например, в пятницу днем потеплеет до 14..19 °С. В субботу до 11..16 °С, а в воскресенье ожидается от +15 до +20 °С.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России усложняется эпидемиологическая ситуация с корью. По ее словам, болезнь зарегистрирована уже в 44 субъектах страны, но пока что ограничивается лишь локальными очагами.
- В Москве завершилась церемония вручения премии Sport Business Awards, которая проходила при поддержке Минспорта и Олимпийского комитета России. В номинации «Спортивный регион года» победил Татарстан, который обошел Московскую область и Санкт-Петербург.
- Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани продал за 22 млн рублей старейшее гражданское здание города, построенное на рубеже XVII—XVIII веков. Оно находится в Вахитовском районе Казани по ул. Старой, 4, недалеко от сквера им. Митрополита Андриана и лицея №5 по ул. Волкова. Подробности — в материале «Реального времени».
- Полет космического корабля Starship завершился нештатной ситуацией. Через 3 минуты после старта ракета начала крутиться, после чего взорвалась. Стоит отметить, что Starship ушел в первый испытательный полет с площадки в Техасе в 16:33 по мск. Предполагалось, что ракета поднимется примерно на 234 км и сделает почти полный виток вокруг Земли.
- Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Как рассказала председатель ЦБ, пополнять цифровой кошелек можно будет на сумму 300 тысяч рублей в месяц.
- Депутаты Государственного совета Татарстана в первом чтении и в целом приняли законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан». Теперь, согласно ему, к исключительному ведению Рустама Минниханова относится утверждение системы и структуры органов исполнительной власти республики.
- Власти Казани сообщили, что в следующий понедельник в городе завершится отопительный сезон. Уточняется, что решение о завершении отопительного сезона принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха». Отметим, что отопление в челнинских домах отключат уже в эту субботу.
- Вместе с эти глава исполкома города Рустем Гафаров поручил администрациям районов, «Водоканалу» и другим структурам до 1 сентября обеспечить подготовку к работе в отопительный период 2023—2024 годов систем центрального отопления.
- МЧС Татарстана провело для журналистов и блогеров республики блог-тур по защитным сооружениям гражданской обороны Казани. На этой встрече специалисты гражданской обороны рассказали и показали, как проводится работа по содержанию таких объектов. Детали — в материале «Реального времени».
- Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой России инициативу об увеличении максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Как пояснил член комитета от «Единой России» Сергей Колунов, за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%.
- Российское правительство не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева из КПРФ. Как уточняется в заключении, у данного документа отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов.
- В 2022 году объем импорта в Татарстан в физическом выражении сократился на 20%, так как в регионе была создана собственная база импортозамещения. Однако у республики по-прежнему сохраняется зависимость по семенам технических культур.
- Первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дал интервью «Российской газете». Он рассказал, что покинул пост главы республики ради того, чтобы заняться фондом «Возрождение». По его словам, восстановление исторических святынь является важной работой, которая необходима для воспитания будущих поколений. Также Шаймиев поделился воспоминаниями о том, как руководил регионом и собирался уйти из политики.
- В Татарстане избрали четырех новых мировых судей. Срок их полномочий не ограничен. Трое из них назначены на судебные участки в Казани, а именно в Московский, Советский и Приволжский районы.
- Казанский «Энергобанк», являющийся финансовым активом семьи Хайруллиных, добился запрета на проведение первого собрания кредиторов фирмы «МВЕН». В феврале на предприятии ввели начальную процедуру банкротства, а на этой неделе банк попросил ввести обеспечительные меры, пока суд не рассмотрит его заявление, предъявив требования на 22 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Певец Динар Рахматуллин, автор композиции «Мама», был найден мертвым в звукозаписывающей студии. По данным StarHit, родственники музыканта подтвердили информацию о его гибели. Причина смерти пока не известна, а прощание с артистом состоится в пятницу.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны разместить миссию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном. По его словам, ожидания от миссии у страны намного выше, чем от миссии Евросоюза.
- В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (IV класс) с 21 по 26 апреля. Напомним, пожароопасность наблюдается в республике с 13 апреля, тогда же было объявлено и первое предупреждение.
- Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что уходит в отставку. Он рассказал, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом также будет заниматься вопросами социально-экономического развития региона. Возглавит субъект замминистра финансов Михаил Котюков. Стоит отметить, что вступить в должность ему предложил лично президент России Владимир Путин.
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шахматист из КНР Дин Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии в матче за мировую шахматную корону. Партия завершилась на 45-м ходу со счетом 4,5—3,5 в пользу отечественного спортсмена.
- В Татарстане ординаторы смогут получать ежемесячные стипендии. Напомним, начиная с прошлого года их выплачивали только студентам вузов, обучающимся по профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования.
- Казанский экстрим-парк «Урам» 29 апреля откроет летний сезон — теперь в парке будет работать уличная часть. В программе мероприятия: соревнования по ВМХ, самокату, скейтбордингу, паркуру и скоростные заезды на памп-треке.
- Фиджитал игры по футболу пройдут в Казани с 16 по 19 мая, а их призовой фонд составит 2,9 млн рублей. За первенство поборются 56 спортсменов из России, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Сербии и Ирана.
Ключевые события 421-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей специальной военной операции. Стоит отметить, что этим утром генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Как отмечают ряд СМИ, он ищет способы оказать Украине дополнительную поддержку.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Артемовск можно восстановить. По его словам, в городе имеются рабочие места и предприятия, а также люди попросту захотят туда вернуться. Вместе с этим он напомнил, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои.
- По данным Bloomberg, страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Отмечается, что представители «Большой семерки» обсуждают эту возможность в преддверии саммита в Японии, который должен пройти с 19 по 21 мая.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общая поддержка Украине со стороны стран — членов альянса превысила 150 млрд евро. По его словам, союзники начали наращивать поставки самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО оказывает Киеву срочную поддержку. Все это сегодня имеет реальное значение на поле боя, считает Столтенберг.
- Минобороны России сообщило, что внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена. Отмечается, что подтверждена высокая готовность войск к отражению агрессии вероятного противника с моря или океана. Как уточнили в оборонном ведомстве, все привлекавшиеся к проверке силы ТОФ возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.
- На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное, Новоселовское и Стельмаховка. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Розовка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери украинских войск за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению ВСУ в западной части города АртемовскА. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки контратаковать на флангах и перебросить резервы. Потери украинских войск на данном направлении составили до 470 военнослужащих, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка и Шевченко. В районах населенных пунктов Павловка и Малиновка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б». Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 757 танков и других боевых бронированных машин, 1 090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 626 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 631 единица специальной военной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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