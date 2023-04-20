Столтенберг: страны НАТО уже помогли Украине на 150 миллиардов евро

Общая поддержка Украине со стороны стран-членов НАТО превысила 150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским правительством.



По его словам, союзники начали наращивать поставки самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО оказывает Киеву срочную поддержку. Все это сегодня имеет реальное значение на поле боя, считает Столтенберг.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, — законная цель для России. Внешнеполитическое ведомство указывало, что, поставляя оружие на Украину, страны НАТО «играют с огнем». К тому же такие действия не способствуют успеху российско-украинских переговоров и лишь имеют негативный эффект.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс остается одной из целей специальной военной операции.

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Маргарита Головатенко