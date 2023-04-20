Минобороны России сообщило о завершении проверки Тихоокеанского флота

Внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота завершена. Подтверждена высокая готовность войск к отражению агрессии вероятного противника с моря или океана, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, все привлекавшиеся к проверке силы ТОФ возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации, сообщает RT.

Фото: mil.ru

Внезапная проверка ТОФ началась 14 апреля. К ней привлекли более 25 тысяч военнослужащих. Мероприятие проводили для того, чтобы оценить готовность органов военного управления, войск и сил к решению задач на всех стратегических направлениях.

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Маргарита Головатенко