В Пестречинском районе объявлен конкурс на должность руководителя исполкома
К участию допускаются граждане России с высшим образованием, имеющие стаж муниципальной службы не менее года или стаж работы по специальности не менее двух лет
Совет Пестречинского муниципального района Татарстана объявил конкурс на замещение должности руководителя исполкома. Соответствующее решение подписано 15 октября 2026 года.
Документы от претендентов принимаются в течение 20 рабочих дней со дня официального опубликования сообщения — по адресу: село Пестрецы, улица Советская, дом 18, кабинет №35, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Сам конкурс пройдет 19 ноября 2026 года в 09:00 по адресу: село Пестрецы, улица Советская, дом 18.
К участию допускаются граждане России с высшим образованием, имеющие стаж муниципальной службы не менее года или стаж работы по специальности не менее двух лет. Конкурсная комиссия состоит из шести человек: половина назначена Советом района, половина — указом раиса Татарстана.
Действующий руководитель исполкома Ильназ Давлетханов продолжит исполнять полномочия до назначения нового руководителя.
Ранее сообщалось, что в Пестречинском районе утвердили норматив стоимости метра жилья — 120,5 тыс. Стоимость метра определена по результатам исследования некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».
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