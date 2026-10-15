В Пестречинском районе объявлен конкурс на должность руководителя исполкома

К участию допускаются граждане России с высшим образованием, имеющие стаж муниципальной службы не менее года или стаж работы по специальности не менее двух лет

Фото: Динар Фатыхов

Совет Пестречинского муниципального района Татарстана объявил конкурс на замещение должности руководителя исполкома. Соответствующее решение подписано 15 октября 2026 года.

Документы от претендентов принимаются в течение 20 рабочих дней со дня официального опубликования сообщения — по адресу: село Пестрецы, улица Советская, дом 18, кабинет №35, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Сам конкурс пройдет 19 ноября 2026 года в 09:00 по адресу: село Пестрецы, улица Советская, дом 18.

К участию допускаются граждане России с высшим образованием, имеющие стаж муниципальной службы не менее года или стаж работы по специальности не менее двух лет. Конкурсная комиссия состоит из шести человек: половина назначена Советом района, половина — указом раиса Татарстана.

Действующий руководитель исполкома Ильназ Давлетханов продолжит исполнять полномочия до назначения нового руководителя.

Ранее сообщалось, что в Пестречинском районе утвердили норматив стоимости метра жилья — 120,5 тыс. Стоимость метра определена по результатам исследования некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан».

Алсу Сабирзанова