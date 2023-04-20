Власти Казани начали подготовку к отопительному сезону 2023—2024 годов

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров поручил администрациям районов, «Водоканалу» и другим структурам до 1 сентября обеспечить подготовку к работе в отопительный период 2023—2024 годов систем центрального отопления. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Главам районов и префекту «Старый город» поручили до 25 апреля создать штабы по подготовке к отопительному сезону и еженедельно до пуска тепла предоставлять отчеты о проделанной работе. Паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях должны быть готовы до 15 сентября.

Также Комитету внешнего благоустройства поручили до 10 октября совместно с администрациями районов подготовить парк передвижной и специализированной техники по уборке с дорог льда и снега, нормативное количество противогололедного материала.

Отдельно Казанским тепловым сетям нужно «с учетом аварийных ситуаций, произошедших на тепловых сетях в отопительный период 2022/2023 года, вызвавших отключение отопления и горячего водоснабжения населения, предусмотреть при подготовке к предстоящему отопительному периоду выполнение работ по замене аварийных участков тепловодов и запорно-регулирующей арматуры в необходимых объемах».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В постановлении отмечается, что «комплекс мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года был выполнен в установленные сроки».

Стоит отметить, что в Казани еще не выключили отопление. 10 апреля мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что будут сбавлять его мощность:

— Тепловое хозяйство и центральное отопление города — это не самовар и не выключатель света на кухне, который одним щелчком не переключишь, тем более что мы знаем, впереди прогнозы погоды и даже сегодня ночью уже были минусовые температуры. Поэтому к тепловикам мы обратились с просьбой постепенного снижения теплоносителя. Температура будет снижаться, но будем отопление отключать поэтапно, а пока сбавляем температурный режим, — заявил он, комментируя просьбы казанцев отключить отопление на фоне повышения температуры воздуха.

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