Bloomberg: «Большая семерка» рассматривает введение почти полного запрета на экспорт в Россию

Страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишут авторы материала, представители «Большой семерки» обсуждают эту возможность в преддверии саммита в Японии. Он должен пройти с 19 по 21 мая.

При этом медикаменты, сельхозпродукция и продовольствие могут войти в список исключений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что такой подход полностью изменит существующий режим санкций. Но окончательное решение еще не принято.

Напомним, страны «Большой семерки» договорились продолжать блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Министры иностранных дел G7 согласились усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России».



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Айрат Назипов