Путин призвал ликвидировать ненужные барьеры в торговле на маркетплейсах

При этом он подчеркнул, что все должно быть продумано, чтобы не подорвать доверия к производителям

Президент Владимир Путин призвал принять меры по ликвидации ненужных барьеров в торговле через маркетплейсы, в том числе сельхозпродукцией. Об этом он сказал на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

Вопрос подняла соосновательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким.

— Правила торговли, особенно продуктами питания, формулировались еще до того, как возникли возможности электронной торговли. Поэтому нужно принять меры, чтобы ненужные ограничения и барьеры были ликвидированы как можно быстрее, — заявил Путин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом он подчеркнул, что все должно быть продумано, чтобы не подорвать доверия к производителям и чтобы на рынок через электронные площадки попадала продукция самого высокого качества.

Путин также отметил, что развитая торговля через электронные платформы является конкурентным преимуществом России, поскольку платформенная экономика здесь развивается быстрее, чем во многих других странах. «Мы должны ее развивать, усиливать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы попросили Минфин сохранить льготную УСН для торговли. Отмена региональных льгот может одновременно увеличить издержки большинства селлеров и замедлить восстановление бизнеса после потерь в логистике.

Алсу Сабирзанова