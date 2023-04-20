Кабмин России не поддержал законопроект о переходе на летнее и зимнее время

Российское правительство не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева из КПРФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как указано в заключении к материалам законопроекта, отсутствует информация об объемах и источниках финансирования соответствующих расходов. Кроме того, не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время.

— Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — сказано в заключении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Об инициативе депутата Матвеева «Реальное время» писало еще в феврале. Он говорил, что россияне массово просят «установить время, обеспечивающее им полноценный световой день». По его мнению, принятие законопроекта привело бы к значительному увеличению эффективности используемого населением светлого вечернего времени суток — на 200 часов в год и более. Также он полагал, что это решение позволило бы снизить количество ДТП «за счет смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток».

Напомним, в России переход на летнее/зимнее время отменили в июне 2011 года — соответствующий закон подписал Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента страны. Граждане в ночь на 27 марта 2011 года последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время — оно стало постоянным.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о переходе с 26 октября на зимнее время — регионы перевели стрелки часов на 60 минут назад. Однако пять субъектов — Удмуртия, Самарская и Кемеровская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ — оставили летнее время. Спустя два года, в 2016-м, власти приняли законы, разрешающие перевести стрелки часов вперед на Алтае, в Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях.

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Айрат Назипов