Татарстан признали самым спортивным российским регионом года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Москве завершилась церемония вручения престижной премии Sport Business Awards (SBA). Она проходила при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России, пишет журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

Так, в номинации «Спортивный регион года» победил Татарстан, который обошел Московскую область и Санкт-Петербург. В материале указывается, что в прошлом году расходы на физическую культуру и спорт превысили 14,7 млрд рублей. Кроме того, в 2022-м в регионе ввели в строй 197 спортивных сооружений.

Награду «Ледовая арена года» получила «Татнефть Арена». В 2022-м здесь прошло 58 мероприятий разного масштаба, а также 35 игр КХЛ и 40 игр МХЛ. Выручка за прошлый год составила 291 млн рублей.

Всего было подготовлено 29 номинаций. Жюри оценивали стадионы, стартапы, различные бюро, события года и так далее.

В январе «Реальное время» писало, что за 2022 год в строительство и капитальный ремонт спортивных объектов Татарстана вложили 4,2 млрд рублей. А в период с 2013 по 2022 год в республике построили 1 145 универсальных спортивных площадок.

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Айрат Назипов