Отопительный сезон в Казани завершится 24 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в следующий понедельник, 24 апреля, завершится отопительный сезон. Об этом предупреждают городские власти.

Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с «наступлением устойчивых положительных температур воздуха». Ответственным структурам на случай резких похолоданий власти города поручили обеспечить готовность к работе источников тепла и систем центрального отопления.

В начале апреля в Казани зафиксировали три новых температурных рекорда. Воздух днем прогревался до +19 градусов. На фоне этого казанцы начали обсуждать возможное отключение отопления. Горожане жаловались, что при включенных батареях они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо».

В ответ на это в казанском Комитете ЖКХ сообщили, что в домах еще рано отключать отопление. По норме сезон завершается в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя недовольство горожан, обращал внимание, что «тепловое хозяйство и центральное отопление города — это не самовар и не выключатель света на кухне, который одним щелчком не переключишь». Однако жалобы все же услышали — 10 апреля градоначальник объявил, что мощность отопления начнут уменьшать.

К тепловикам мы обратились с просьбой постепенного снижения теплоносителя. Температура будет снижаться, но будем отопление отключать поэтапно, а пока сбавляем температурный режим, — сказал Ильсур Метшин.



Тем временем власти Казани уже начали подготовку к отопительному сезону 2023—2024 годов. Глава исполкома Казани Рустем Гафаров поручил администрациям районов, «Водоканалу» и другим структурам до 1 сентября обеспечить подготовку к работе в отопительный период 2023—2024 годов систем центрального отопления.



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Татьяна Демина