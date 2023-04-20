Стипендию для студентов-медиков в Татарстане распространили на ординаторов

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане ординаторы смогут получать ежемесячные стипендии. С 2022 года их выплачивали только студентам вузов, обучающимся по профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования.

Постановление о распространении стипендии для студентов-медиков и студентов-фармацевтов на обучающихся в ординатуре подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Напомним, указанную стипендию в Татарстане учредили в июне 2022 года, распространив действие постановления на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021-го. Размер ежемесячной выплаты — 5 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Стипендию получают очно обучающиеся в вузах «на бюджете» на основании договора с Минздравом Татарстана о целевом обучении. В документе должно содержаться обязательство студента отработать в медучреждении республики как минимум три года по профилю подготовки. У получателя выплаты должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам.

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Татьяна Демина