Новости общества

03:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дмитрий Песков рассказал об опасности вступления Украины в НАТО

12:31, 20.04.2023
Дмитрий Песков рассказал об опасности вступления Украины в НАТО
Фото: kremlin.ru

Недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс остается одной из целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны, — цитирует его ТАСС.

Этим утром генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Как отмечают ряд СМИ, он ищет способы оказать Украине дополнительную поддержку.

Фото: wikipedia.org

Два месяца назад Песков заявил о «прямой вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине». По его мнению, конфликт развивается по восходящей спирали.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также