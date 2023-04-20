Дмитрий Песков рассказал об опасности вступления Украины в НАТО
Недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс остается одной из целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— В противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны, — цитирует его ТАСС.
Этим утром генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Как отмечают ряд СМИ, он ищет способы оказать Украине дополнительную поддержку.
Два месяца назад Песков заявил о «прямой вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине». По его мнению, конфликт развивается по восходящей спирали.
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